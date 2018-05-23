الإصابة تطيح بحارس المنتخب الأرجنتيني خارج المونديال

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أن حارس منتخب البلاد الأول، سيرخيو روميرو، تم استبعاده من قائمة الفريق المشارك في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا بسبب الإصابة.

وكشف الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم الليلة الماضية في بيان له أن روميرو، الذي ظل لسنوات عدة الحارس الأساسي للأرجنتين، تعرض لإصابة قوية في الركبة اليمنى، مما يتعذر معه مشاركته مع منتخب بلاده في المونديال.

وأشارت مصادر داخل الجهاز الطبي للمنتخب الأرجنتيني إلى أن حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي تعرض للإصابة خلال مران لمنتخب "التانجو" أمس الثلاثاء داخل مركز تدريبات الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وتعرض روميرو للإصابة في نفس الركبة التي أصيبت خلال مباراة الأرجنتين الودية الأخيرة أمام إسبانيا والتي سقطت فيها بنتيجة 6 / 1.

وحرمت الآلام روميرو من استكمال تلك المباراة وذلك عندما كانت إسبانيا متقدمة بهدف نظيف، ليحل ويلفريدو كابايرو بدلا منه.

وضم خورخي سامباولي، المدير الفني للأرجنتين، روميرو، صاحب أكبر عدد من المشاركات في المباريات الدولية من بين جميع حراس الفريق، بالإضافة إلى الحارسين ويلفريدو كابيارو وفرانكو أرماني.

وأصبح متاحا لسامباولي الآن خيار استدعاء حارس ثالث لاستكمال قائمة الحراس قبل المونديال.

وعندما أعلن أول أمس الاثنين عن قائمة الفريق المشارك في المونديال، أكد سامباولي أنه لا يمكن التكهن مسبقا بهوية الحارس الأساسي للفريق.

واختير روميرو، الحارس الاحتياطي لمانشستر يونايتد، ضمن تشكيلة منتخب الأرجنتين الذي شارك في بطولتي كأس العالم عامي 2010 بجنوب أفريقيا و2014 بالبرازيل، وكان بطل فقرة ركلات الترجيح في الدور قبل النهائي للمونديال الأخير أمام هولندا.

وقال سيرخيو جوكوتشيا، حارس الأرجنتين السابق في بطولتي كأس العالم 1990 بإيطاليا و1994 بأمريكا في تصريحات تليفزيونية أمس: "يجب أن نرى كيف ستتأثر مجموعة اللاعبين بهذه الصدمة".

وتستهل الأرجنتين مشوارها في المونديال أمام ايسلندا في 16 يونيو ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم أيضا منتخبي كرواتيا ونيجيريا.