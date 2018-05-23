نيمار ينتظم في تدريبات البرازيل بعد تعافيه من الإصابة

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شارك النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا أمس الثلاثاء في تدريبات منتخب بلاده الأول لكرة القدم بشكل طبيعي ولم يظهر عليه أي تأثر بالإصابة التي تعرض لها مؤخرا.

وأجرى قائد منتخب البرازيل، الذي خضع لعملية جراحية مطلع مارس الماضي بعد تعرضه لكسر في القدم اليمني، بعض التدريبات بالكرة وبدا أنه تعافى تمام من إصابته.

ورغم أن كان من المقرر أن يخضع لاعبو المنتخب البرازيلي أمس للفحوصات الطبية وحسب، قام نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بالتدرب بالكرة برفقة زميليه جابرييل خيسوس ودانيلو.

ويفكر ادينور ليوناردو باتشي "تيتي"، المدير الفني للبرازيل، في السماح لنيمار في المشاركة لبعض الوقت في ودية الفريق أمام كرواتيا في الثالث من يونيو في مدينة ليفربول الإنجليزية.

ويبدأ المنتخب البرازيلي اليوم الأربعاء تدريباته في مقر تدريبات الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في منطقة "جرانجا كوماري" بولاية ريو دي جانيرو.