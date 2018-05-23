طائرات حربية إسرائيلية تشن غارات على قطاع غزة

أغارت طائرات حربية إسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء، على قطاع غزة، حسبما أعلنت مصادر فلسطينية.



وأفادت المصادر بأن عدة غارات استهدفت موقعا للشرطة البحرية التابعة لحركة «حماس» وقوارب صيد في مرفأ غزة البحري غرب المدينة، ما أدى إلى اندلاع نيران دون أن يبلغ عن إصابات على الفور.



وكان الجيش الإسرائيلي أطلق صباح الثلاثاء قذيفة مدفعية استهدفت "نقطة رصد" تابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحماس على أطراف وسط قطاع غزة دون وقوع إصابات.



وقال الجيش الإسرائيلي إن القصف "جاء ردا على إحراق نقطة عسكرية" تابعة له من قبل مجموعة شبان فلسطينيين تسللوا قرب الحدود مع قطاع غزة.