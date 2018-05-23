حركة تنقلات محدودة بأقسام ومراكز شرطة الشرقية

أجرت مديرية أمن الشرقية، بإشراف اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، حركة تنقلات محدودة بعدد من أقسام ومراكز الشرطة بالمديرية، حيث تضمنت الحركة نقل العقيد محمد صديقي، مأمور قسم ثان الزقازيق، إلى رئيس قسم المسطحات، ونقل المقدم عمرو مندور، من شرطة النجدة، مأمورًا لقسم ثان الزقازيق.

كما تم نقل الرائد محمد عاطف، نائب مأمور قسم أول الزقازيق، نائبًا لمأمور مركز شرطة ههيا، والمقدم محمد عزب، من شرطة المرافق، نائبًا لمأمور قسم أول الزقازيق، ونقل النقيب محمد الخولي، من مباحث قسم أول الزقازيق، إلى قسم الأمن بديوان عام المديرية، والنقيب أحمد عبدالغفار، من قسم أول الزقازيق، إلى قسم شرطة القنايات.

وتضمنت الحركة نقل النقيب إسلام شعبان، من قسم الأمن إلى قسم أول الزقازيق، والنقيب محمد عليوة، من مركز شرطة ههيا إلى مباحث منيا القمح، والملازم أول أحمد نشأت، من مباحث أبو كبير، إلى مباحث كفر صقر، والملازم أول أكرم نشأت، من مباحث كفر صقر، إلى مباحث أبو كبير، والملازم أول أحمد عبدالقوي، من قسم أول الزقازيق، إلى مباحث ههيا، والملازم أول شهاب شاكر، من مباحث منيا القمح، إلى مباحث قسم أول الزقازيق، والملازم أول أحمد أباظة، من مباحث قسم القنايات، إلى مباحث قسم أول الزقازيق.