«انستجرام» يتيح لمستخدميه منع صور وفيديوهات أصدقائهم

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أفادت تقارير إخبارية بأن تطبيق «انستجرام» أضاف ميزة جديدة تتيح لمستخدميه منع صور وفيديوهات أصدقائهم من الظهور في الصفحة الرئيسية الخاصة بهم.

وذكرت قناة «سكاي نيوز عربية»، أن التطبيق سيدخل الخدمة الجديدة حيز التنفيذ، حيث سيكون بوسع المستخدمين منع منشورات الآخرين من الظهور في حساباتهم، مشيرة إلى أنه سيكون بمقدور المستخدمين تصفح حسابات أصدقائهم.

ويمكن للمستخدم في أي وقت إلغاء الحظر المؤقت، كما لن يتم إخبار الصديق بأمر الحظر.

وجاءت هذه الخطوة من «انستجرام» بسبب شكاوى المستخدمين من الكم الهائل الذي تغرق فيه حساباتهم.