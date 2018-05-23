الأهلي يوافق على بيع السعيد لأهلي جدة

أبدت لجنة الكرة بالنادي الاهلي في إجتماعها اليوم موافقتها على بيع عبدالله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم الى نادي أهلي جدة السعودي ابتداء من الموسم القادم، وذلك بعد إنتهاء فترة إعارته لنادي كوبيون بالوسيورا الفنلندي.

وكلفت اللجنة حلمي عبدالرازق المستشار القانوني للنادي بإنهاء إجراءات التعاقد وفقًا للشروط التي تم الإتفاق عليها بين الطرفين.

يُذكر أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي كان قد قرر بيع عبد الله السعيد بعد تجديد تعاقده في شهر مارس الماضي، إثر الأزمة التي أثارها في الوسط الرياضي بتوقيعه على عقود الإنتقال لنادي الزمالك.