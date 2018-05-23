الشهري يثق في قدرة منتخب السعودية على تحقيق نتائج إيجابية بالمونديال

أعرب يحيى الشهري ،لاعب خط وسط المنتخب السعودي عن ثقته الكاملة في قدرة منتخب بلاده على تحقيق نتائج إيجابية خلال نهائيات كأس العالم المقبلة في روسيا.

وقال الشهري ،في رسالة مصورة نشرها حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) "الجميع يقف معنا، طموحنا عالي وبإذن الله سيكون لنا كلمة في كأس العالم".

أكد الشهري أن أفضل ذكرى كروية في مسيرته، كانت لحظة حسم التأهل إلى كأس العالم، فور صافرة نهاية مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الياباني، في شهر سبتمبر الماضي.

وأضاف "مرت سنوات كثيرة دون التأهل إلى كأس العالم، والحلم تحقيق أخيرا، وسنقدم مستويات جيدة هناك في روسيا بإذن الله".

أعرب الشهري عن افتقاده لزميله في نادي النصر وليد عبدالله في معسكر المنتخب الوطني بسويسرا، بقوله "وليد شخص عفوي للغاية ويتعامل مع الجميع بشكل أكثر من رائع".

وعن تجربته مع فريق ليجانيس الإسباني، قال الشهري "استفدت منها كثيرا رغم ابتعادي عن المشاركة مع الفريق، وبإذن الله أعود للنصر في الموسم المقبل".