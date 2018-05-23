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أعلن مجلس إدارة نادي الأهلي السعودي ، عن تعاقدهم الرسمي مع نجم منتخبنا الوطني عبدالله السعيد لمدة موسمين قادمين.

لجنة الكرة بالنادي الأهلي كانت أعلنت اليوم الاربعاء رسمياً عن موافقتها على بيع السعيد لصفوف فريق الأهلي السعودي.

عبدالله السعيد نجم الأهلي كانت أنتهت فترة إعارته لمدة شهرين لصفوف فريق كوبيون الفنلندي، والذي كان رحل لصفوفه بعد قرار مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب بيع اللاعب فور ثبوت توقيعه على عقود انتقاله للزمالك مقابل 40 مليون جنيه.

وكلفت اللجنة حلمي عبدالرازق المستشار القانوني للنادي بإنهاء إجراءات التعاقد وفقًا للشروط التي تم الإتفاق عليها بين الطرفين.