«السيسي» يهنئ جمهورية اليمن بعيدها القومي

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبد العزيز الشريف، أمين رئاسة الجمهورية، إلى سفارة الجمهورية اليمنية بالقاهرة؛ للتهنئة بمناسبة العيد القومي للبلاد.