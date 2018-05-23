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«السيسي» يهنئ جمهورية اليمن بعيدها القومي

القاهرة- أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 23 مايو 2018 - 10:31 ص | آخر تحديث : الأربعاء 23 مايو 2018 - 10:31 ص

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبد العزيز الشريف، أمين رئاسة الجمهورية، إلى سفارة الجمهورية اليمنية بالقاهرة؛ للتهنئة بمناسبة العيد القومي للبلاد.


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