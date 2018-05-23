روحاني يدعو لرفع الحظر المفروض على دخول النساء للملاعب

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى رفع الحظر المفروض منذ عقود على دخول النساء للملاعب، وفقا لبيان صدر عن مكتب الرئيس أمس الثلاثاء.



وقال روحاني، في اجتماع مع رياضيين إيرانيين في مكتبه: "لا يجب أن يكون هناك فرق بين الرجال والنساء في الإسلام، ولهذا السبب يجب السماح للنساء بالمشاركة في الأحداث الرياضية".



وتم حظر دخول النساء الملاعب في إيران لمدة 39 سنة. وفرضت القيادة الدينية هذا الحظر بعد ثورة 1979.



ويعتقد رجال الدين الإيرانيون المؤثرون أن النساء ليس لهن مكان في ملاعب كرة القدم حيث يبالغ الرجال في مشاعر الفرح ويهتفون بشعارات مبتذلة.



ورفض روحاني هذه الادعاءات، قائلًا إنه "لا ينبغي معاقبة النساء لكون الرجال مبتذلين في الأحداث الرياضية".



واقترحت نائبة الرئيس الإيراني معصومة ابتكار تخصيص أقسام خاصة للنساء أو للعائلات في ملاعب كرة القدم الإيرانية بشكل يمكن أن يساعد في إنهاء حظر دخولهن إليها.



ويرفض رجال الدين هذه الاقتراحات.



وتنامت الاحتجاجات الرافضة للحظر في الأشهر الأخيرة ، وأبرزها بشكل ملحوظ ما حدث خلال مباراة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم في سبتمبر أمام سوريا، عندما سُمح للنساء السوريات بحضور المباراة في طهران دون السماح للإيرانيات بذلك، وهي خطوة وصفها البرلمان الإيراني بأنها "تمييز مؤسف ومزعج".