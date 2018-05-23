مستقبل وطن يستحوذ على الأغلبية البرلمانية

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حفل افطار ومؤتمر حزب مستقبل وطن في التجمع الخامس - تصوير لبني طارق

تخطى عدد نواب حزب مستقبل مصر 300 نائب بحسب مصادر في الحزب، وبذلك يصبح صاحب الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب.

وقال النائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، إن الحزب أصبح صاحب الأغلبية البرلمانية الآن وسيتصدر المشهد.

وتابع عابد في تصريحات خاصة على هامش مشاركته في حفل الإفطار الذي نظمه حزب مستقبل وطن، أن إجمالي عدد نواب الكتلة البرلمانية للحزب وصل نحو 350 نائبا.

وأشار عابد في تصريحاته إلى انضمام وحضور 43 من نواب المصريين الأحرار لحفل الإفطار على الرغم من تحذيرات رئيس حزب المصريين الأحرار، عصام خليل لهم.

وبشأن انسحاب مستقبل وطن من ائتلاف دعم مصر، قال عابد "لم نتخذ أية قرارات في هذا الأمر".