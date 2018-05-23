«الكنيست» يناقش الاعتراف بتعرض «الأرمن» لمذابح جماعية إبان الدولة العثمانية

يجري البرلمان الإسرائيلي مشاورات حول الاعتراف بتعرض الأرمن لمذابح جماعية إبان حقبة الامبراطورية العثمانية قبل أكثر من 100 عام.

ووافق أعضاء الكنيست اليوم الأربعاء، على مشروع بهذا الشأن مقدم من تامار ساندبرج زعيمة حزب "ميرتس" اليساري، وذلك حسب ما كتبته ساندبرج على حسابها على موقع تويتر.

كانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت قبل عقد هذه الجلسة أنها لن تدلي بتصريحات بخصوص هذا الطلب.

وتنفي تركيا بشكل مبدئي بوقوع مذابح جماعية للأرمن إبان الامبراطورية العثمانية ويتسم رد فعلها في هذه النقطة بالغضب الشديد، كما أنها تصف عدد القتلى في هذه الوقائع بأنه مبالغ فيه، إذ تشير التقديرات إلى أن عدد هؤلاء يصل إلى 1.5 مليون أرمني.