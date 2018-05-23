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أعلن المجلس الأعلى للثقافة مساء اليوم الأربعاء، الأعمال التي وصلت إلى القائمة الطويلة لجائزة «نجيب محفوظ للرواية»، بعد غياب دام لـ19عاما.

ووصلت قيمة الجائزة إلى 50 ألف جنيه بدلًا من 25 ألف، وفتح باب الاشتراك للروائيين المصريين والعرب.

وجاءت القائمة الطويلة كالآتى:

• «امسك شهيد» عادل عبيد

• «قيامة الظل» مصطفى منير

• «النمر» سراج الدين ياسين

• «الراهبة والعاصى» محمد عياد

• «قررت الرحيل» نورهان محمود

• «حياة» لإيمان المازري

• «دعوة إلى الزمن الجميل» لمر حسين سراج

• «السلطان الأخير» علي ماهر عيد

• «بريدج» تامر شيخون

وكان آخر من فاز بالجائزة، الموريتانى موسى ولد إبنو، عن رواية «الحب المستحيل» عام 1999.

وتقدم لنيل الجائزة 96 عملا روائيا، من بينهم 12 رواية عربية من "السودان وعمان والمغرب والأردن والعراق وسوريا".