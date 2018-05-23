مصدر أمني عراقي: عناصر داعش أعدموا مختار قرية بتكريت

أعلن مصدر أمني عراقي بمحافظة صلاح الدين، اليوم الأربعاء، أن عناصر تنظيم داعش أعدموا مختار (عمدة) قرية شمالي مدينة تكريت (170 كم شمال بغداد) وأصابوا ابنه بجروح أثناء محاولته الهرب.



وقال المصدر إن "عناصر تنظيم داعش دخلوا إلى قرية أذربان في منطقة الفتحة ليل الثلاثاء/الأربعاء، واختطفوا الشيخ محجوب خلف مختار القرية وأعدموه في الحال في طرف القرية وأصابوا ابنه بجروح أثناء محاولته الهرب".



وتشهد مناطق شمال محافظة صلاح الدين وجنوب نينوى أعمال عنف ينفذها عناصر داعش ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي العام الماضي القضاء على التنظيم عسكريا.