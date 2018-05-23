إصابة 5 من أسرة واحدة بحروق أثناء إعداد الطعام

أصيب 5 أفراد من أسرة واحدة بحروق نتيجة انفجار موقد غاز أثناء إعداد الأسرة لطعامها بمنزلها في مدينة أبو حمص.

البداية كانت تلقي اللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة إخطارا من العميد محمد أبو حطب مأمور مركز شرطة أبوحمص بنشوب حريق بمنزل بناحية قرية العشرة بسنتواي دائرة المركز.

وانتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة العميد جمال ياسين وبالفحص تبين نشوب حريق نتيجة انفجار موقد غاز صغير بالطابق الأرضي بمنزل مكون من طابقين ملك «سلامه زكي المقدم» وتم السيطره عليه وإخماده، لكن نتج عن ذلك إصابته وزوجته «هـ.م.ي» (55 سنة- ربة منزل) زوجة نجله «هـ.ش.ي» (35سنة - ربة منزل) نجله الثالث «م.هـ.م»، سنتان، بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة بأجزاء متفرقة من الجسم وتم نقلهم لمستشفى كفر الدوار العام للعلاج.

كما نتج عن الحريق حدوث تلفيات بالمنزل وإنهيار أجزاء من بعض الجدران ووجود تصدعات وشروخ ببعض الحوائط، وبسؤال «م. ح.أ» نجل عم الأول، قرر أنه حال قيامالزوجة بإعداد الطعام بمطبخ المنزل على موقد غاز صغير حدث تسرب للغاز منه مما أدى لإنفجاره وحدوث إصابة المذكورين تم ندب خبراء قسم الأدله الجنائية لمعاينة محل الحريق.

تحرر المحضر بالمركز وجارى العرض على النيابة العامة.