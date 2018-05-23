حبس 4 متهمين بقتل والد «طفل البامبرز» 4 أيام

قررت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إسلام الجوهري، بحبس هشام عادل،و3 آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بقتل عبدالهادي محمود والد حمزة "طفل البامبرز" بعد رفضه التنازل عن قضية نجله.

واعترف المتهمون في تحقيقات المستشار مصطفى مخلوف، وكيل نيابة الحوادث، بارتكاب الواقعة وقيامهم بالترصد للمجني عليه وتسديد 8 طعنات إليه في أنحاء متفرقة من الجسد ما أسفر عن وفاته.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين اتفقوا على قتل والد الطفل حمزة بعد رفضه التنازل عن القضية المتهم فيها شقيق هشام عادل المتهم الرئيسي في قضية «طفل البامبرز».

تلقى قسم شرطة المطرية بلاغًا من الأهالي يفيد مقتل المجني عليه، وبإجراء التحريات تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وإحالته للنيابة للتحقيق.

وصرحت النيابة بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير الصفة التشريحية بشأنه وتسلمه ذويه وتم دفنه، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى رمضان الماضي، بتلقي قسم شرطة المطرية، بلاغًا من الأهالي بالعثور على طفل يدعى حمزة، 3 سنوات، ملقى داخل منور عمارة، بعد سقوطه من الطابق الخامس، وبسؤال شهود الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، أكدوا أنهم فوجئوا بسقوط المجني عليه من الأعلى، وكان لا يرتدي سوى «البامبرز».

وتم القبض على المتهمين وهما «عرفة ع.» طالب و«محمود أ.» طالب، وقررت النيابة، إحالتهما لمحكمة الجنايات بتهمة محاولة اغتصاب الطفل حمزة، والشروع في قتله بإلقائه من الطابق الخامس، وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إعلاميًا بـ«طفل البامبرز» لجلسة 12 أغسطس المقبل.