وزير القوى العاملة: الانتخابات العمالية ستفرز قيادات شابة بنسبة 80%

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن الانتخابات العمالية التي تجرى الآن على مستوى الجمهورية وتستمر حتى منتصف يونيو المقبل، ستفرز نسبة 80% قيادات شابة قادرة على ممارسة العمل النقابي، وتؤدي أدوارا فاعلة لتحقيق الاستقرار في المنشآت وزيادة الإنتاج وتحسن الآداء الاقتصادي بالتبعية.

وأضاف «سعفان»، خلال تصريحات صحفية على هامش إجراء الانتخابات العمالية بديوان عام الوزارة، أن الأمر لن يتوقف عند إجراء الانتخابات، لكن الوزارة ستشارك في أعمال تثقيف هؤلاء القيادات الجدد من خلال برامج تدريبية متنوعة.

وتجرى اليوم الانتخابات العمالية للجان التابعة لوزارة القوى العاملة ومديرياتها الـ26 على مستوى الجمهورية، وتستكمل غدا بانتخاب لجان العاملين بـ12 تصنيفا نقابيا تشمل العاملين بالنقل البرى، والسكة الحديد، والمرافق العامة، والتجارة، والزراعة والرى والصيد، والبنوك والتأمينات، والتعليم والبحث العلمي، والسياحة والفنادق، والخدمات الإدارية والاجتماعية، والإنتاج الحربى، والبترول، والضرائب والأعمال المالية.