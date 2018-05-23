حملة لإزالة مخالفات البناء بمنطقة عمارات حي النرجس بالتجمع الخامس

قال رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة عادل النجار، إنه تم تنفيذ حملة لإزالة مخالفات البناء بالقطعتين أرقام «325 - 327» بمنطقة عمارات حي النرجس بالتجمع الخامس، بالتعاون بين لجنة إزالة المخالفات بالجهاز، وشرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، موضحًا أن المخالفات تمثلت في زيادة مسطح غرف السطح بالمخالفة للترخيص، ولشروط التعاقد.

وأضاف «النجار»، أنه منذ يومين قاد حملة لإزالة مخالفة دور كامل بالقطعة رقم 76 جنوب الأكاديمية، مؤكدًا مواصلة جهاز المدينة لحملات إزالة المخالفات، تنفيذًا للقانون؛ للحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة، ومنع ظهر أي عشوائيات بها.