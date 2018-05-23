ضياء السيد يكشف كواليس تعاقده مع نجوم المستقبل

قال ضياء السيد، المدير الفني لفريق نجوم المستقبل، إن مفاوضاته مع فريق نجوم المستقبل، بدأت عن طريق محمد فضل، نجم الأهلي السابق، لافتا إلى أن فضل أجرى معه مكالمة هاتفية للتفاوض معه حول تدريب الفريق.

وأضاف في تصريحات إذاعية: "فضل يقوم بترتيب بعض الأمور الإدارية بنجوم المستقبل، وطلب مني تولي تدريب الفريق في الفترة المقبلة".

وأكمل: "عقدت جلسة مع رئيس نجوم المستقبل في حضور محمد فضل وتناقشنا حول أهداف النادي والميزانية والاستراتيجية، وفي النهاية اتفقنا على كافة الأمور، وللعلم التجربة وصعبة وتحتاج إلى جهود كبيرة".

وأردف: "أحب العمل مع الفرق التي تعتمد على الشباب، هدفنا البقاء في الدوري الممتاز طيلة الوقت من أجل تحقيق أهداف النادي الاستثمارية".

وأوضح: "سنستعين بنحو 7 لاعبين والإعارات ستكون في أضيق الحدود، خصوصا وأننا نريد الاستثمار في لاعبينا، وسنتعاقد مع ثنائي إفريقي، بجانب اللاعب الإفريقي الموجود حاليا بالفريق".

واستطرد: "الجهاز الفني والإداري يضم شادي الطويلة مشرف عام على الكرة وكريم حسن شحاتة مدير كرة وعبد الظاهر السقا مدرب عام وإيهاب جلال مدرب حراس مرمى".

وأتم: "إذا عرض على إيهاب جلال الانضمام للجهاز الفني للأهلي كمدرب حراس مرمى سأوافق".