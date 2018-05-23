مجلة إثيوبية: أديس أبابا تستدعي سفيرها وقنصلها في السعودية

ذكرت مجلة «أديس ستاندارد» الإثيوبية، اليوم، نقلا عن مصادر في وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية أن الوزارة استدعت سفيرها في السعودية أمين عبد القادر، وقنصلها في جدة وبشت دميس.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المصادر لم تفصح عن أسباب الاستدعاء، في حين أكدت أن «عبد القادر» و«دميس» سيقدما تقريرا للخارجية.

وكان رئيس وزراء اثيوبيا آبي أحمد، قد قام بزيارة رسمية للسعودية الأسبوع الماضي، حيث أجرى مفاوضات مع المسؤولين السعوديين بشأن الإفراج عن أكثر من ألف سجين إثيوبي لدى المملكة.

وأضافت الصحيفة، أن رئيس الوزارء التقى حليمة والدة الإثيوبي محمد عبد العزيز يحيى «16 عاما» والذي أُصيب بالشلل ويرقد في مستشفى بجدة منذ 12 عاما بسبب عملية جراحية فاشلة، وطمأنها بأنه توصل إلى اتفاق مع الحكومة السعودية للحصول على تعويضات كاملة وأنه من المقرر أن يعود نجلها إلى إثيوبيا قريبا.

وأكد رئيس الوزراء، في خطاب ألقاه أمام تجمع جماهيري بالعاصمة أديس أبابا، أنه توصل إلى «اتفاق بنسبة 100% مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يقضي بإطلاق سراح الملياردير السعودي ذو الأصل الإثيوبي محمد حسين العمودي، المحتجز في سجون المملكة منذ نوفمبر الماضي، ضمن حملة "مكافحة الفساد" التي شنتها الرياض».