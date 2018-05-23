الكاتبة البولندية أولجا توكارتشوك تفوز بجائزة بوكر الدولية لعام 2018

فازت الكاتبة البولندية أولجا توكارتشوك بجائزة مان بوكر الدولية لعام 2018 عن روايتها «فلايتس» بشأن رحلات الطيران في القرن الـ21 والتشريح الإنساني.



وفازت رواية توكارتشوك التي ترجمها إلى الإنجليزية جينيفر كروفت، وتفوقت على خمسة كتب أخرى ضمن القائمة المختصرة للحصول على الجائزة التي تتضمن جائزة قدرها 50 ألف جنيه إسترليني (72 ألف دولار).



وأشادت ليزا أبينيانيسي، رئيسة لجنة التحكيم المكونة من خمسة أعضاء، بـ«توكارتشوك» ووصفتها بأنها "كاتبة ذات قدر رائع من الذكاء والخيال الأدبي".



وقالت إن الرواية "تمت ترجمتها ببراعة من قبل جنيفر كروفت".



يشار إلى أن توكارتشوك (56 عاما) هي أول كاتبة بولندية تفوز بتلك الجائزة.



ووصفت دار النشر المستقلة التي نشرت الرواية «فيتزكارالدو إديشنز» الرواية بأنها "الأكثر طموحا بين روايات توكارتشوك الثماني".



وأضافت أنها "تتشابك فيها روايات السفر وتأملاته مع استكشاف متعمق لجسم الإنسان، وتتطرق إلى الحياة والموت والحركة والهجرة".