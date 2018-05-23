إزالة شعار شركة «جازبروم» الروسية من إعلانات نهائي دوري الأبطال

بعد موجة كبيرة من السخط الشعبي في أوكرانيا قرر المسؤولون في العاصمة كييف إزالة جميع شعارات شركة "جازبروم" الروسية من جميع اللوحات الإعلانية الخاصة بنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي.

وقال اندري ميروشينشينكو، المسؤول الحكومي في كييف عن التحضيرات الخاصة بالمباراة المرتقبة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" سمح للحكومة الأوكرانية بإزالة اللوحات الإعلانية الحالية.

ويتم حاليا طباعة لوحات جديدة خالية من شعار "جازبروم"، وهي شركة روسية تعمل في مجال الطاقة (الغاز) وترتبط بعلاقات مع حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأحد رعاة بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومنذ أن ضمت روسيا جزيرة القرم، اشتعلت الخلافات بين أوكرانيا وجارتها على الحدود الشرقية، وعلى إثر ذلك اندلعت العديد من الاحتجاجات ضد "جازبروم" كشركة راعية وصلت إلى حد وقوع أعمال تخريبية ضد اللوحات الإعلانية الخاصة بهذه الشركة.

ويقام نهائي دوري أبطال أوروبا، البطولة الأهم عالميا على مستوى الأندية، يوم السبت المقبل وتجمع بين ريال مدريد وليفربول على الملعب الأولمبي في كييف.