موسيقي برازيلي شهير يلغي حفله بإسرائيل بسبب مجازرها ضد الفلسطينيين

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، أن الموسيقي ووزير الثقافة البرازيلي السابق، «جيلبيرتو جيل» ألغي حفلا كان من المقرر تنظيمه في 4 يوليو المقبل، بمدينة تل أبيب؛ بسبب المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية إن الموسيقي البرازيلي المشهور، قال إن سبب الإلغاء يرجع إلى «ما تمر به إسرائيل من أوقات حساسة»، حسب وصفه.

ولفت الموقع أن ما يقصده جيل بـ«الأوقات الحساسة»، هو المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي على حدود قطاع غزة.

ولا تزال اعتداءات الجيش الإسرائيلي مستمرة ضد المتظاهرين الفلسطينيين، الذين استشهد منهم العشرات خلال الأسابيع الماضية، بعد الاحتجاجات التي شهدتها غزة في إطار مسيرة العودة.

بدورها، ذكرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، أن «جيل» اعتذر من شركة الإنتاج الإسرائيلية التي كان من المنتظر أن تنظم الحفل الملغي، وجاء في اعتذار «جيل» للشركة قوله: «نأمل أن تتفهموا ذلك، لأن الموضوع حساس بالنسبة لنا أيضًا».

وأضاف: «نحن على ثقة أنه سيكون هناك فرص أفضل في المستقبل».

ويعتبر «جيل»، الذي تولى منصب وزير الثقافة في الحكومة البرازيلية بين عامي 2003 و2008، من أشهر الفنانين البرازيليين، حيث أصدر أكثر من 30 ألبومًا، وفاز بـ7 جوائز جرامي.

بدورها، اعتبرت حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها المعروفة عالميا بـ«بي. دي.إس» في بيان لها، أن هذا القرار يشكل مقاطعة لإسرائيل وأشادت به.

وجاء قرار الموسيقار «جيل» بعد أيام من قرار «بول مكارتني» العضو السابق في فرقة «البيتلز» البريطانية، بعدم التوجه إلى إسرائيل لتسلم جائزة.

كما يتزامن القرار مع رفع مدن فرنسية عديدة العلم الفلسطيني إلى جانب العلم الفرنسي على مباني البلديات فيها، وذلك في بادرة تضامنية، ودعما للشعب الفلسطيني واحتفاء بشهداء مسيرات العودة السلمية في فلسطين.