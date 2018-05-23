وزير النقل: الخط الثالث للمترو يحقق وفرا في الاقتصاد والوقت ويخفف استهلاك الوقود

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن المرحلة الثالثة للخط الثالث بمترو الأنفاق، الواقعة غرب القاهرة، ستخدم مليون ونصف المليون راكب يوميا، مشيرًا إلى مساعدة هذه المرحلة في تخفيف الأعباء المرورية عن طرق القاهرة والجيزة.

وأضاف «عرفات»، خلال مؤتمر صحفي بمناسبة إطلاق ماكينة حفر المرحلة الثالثة، صباح الأربعاء، أن هذه المرحلة ستساعد في الرفع عن طرق القاهرة والجيزة 4 آلاف ميكروباص ينفذون 60 ألف رحلة يومية، و320 ميني باص تنفذ 2500 رحلة يومية، وألف أوتوبيس تنفذ 5 آلاف رحلة يومية، و50 ألف سيارة ملاكي تنفذ 100 ألف رحلة يومية، موضحًا أن ذلك سيحدث وفرًا كبيرًا في الاقتصاد والوقت عن طريق تخفيف استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية.

وأشار إلى عدم تحميل الدولة للتكلفة الاستثمارية على سعر التذكرة، والاكتفاء بمصاريف التشغيل والصيانة، بينما مكسب الدولة الحقيقي في وفر الوقود والانبعاثات الكربونية، وفق قوله.

وأوضح أن تكلفة الخط الثالث بالكامل سيتكلف نحو 96 مليار جنيه بطول 48 كيلومترا لخدمة 3 ملايين راكب يوميًا، مقابل 2 مليار جنيه للخط الأول عام 1989 ويخدم 2 مليون راكب يوميًا، و10 مليارات جنيه للخط الثاني عام 2005 ويخدم 1.7 مليون راكب يوميًا، لافتًا إلى البدء منتصف العام الحالي في الخط الرابع الذي تتكلف مرحلته الأولى 53 مليار جنيه.

ونوه بأن تطوير الخط الأول يتكلف نحو 30 مليار جنيه، لتحديث الأنظمة وشراء وحدات جديدة مكيفة، مضيفًا أنه سيتم تطوير 20 قطارًا مكيفًا في الخدمة حاليًا، وشراء 23 قطارًا جديدًا للخط الأول.

وذكر أن تكلفة الأصول بالخطوط الثلاثة تصل إلى 14 مليار جنيه بينما الوحدات المتحركة 7 مليارات جنيه، 3.9 مليار للإشارات والأعمال الميكانيكية.