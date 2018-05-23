يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، في حين تنخفض درجات الحرارة على السواحل الشمالية؛ ليسود طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا على كافة الأنحاء، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية الغربية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وأما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



القاهرة 30 41

وسط الدلتا 29 41

الإسكندرية 23 33

بلطيم 24 31

مطروح 23 30

السلوم 22 34

سيوة 25 42

بورسعيد 25 31

دمياط 23 30

العريش 21 34

رفح 20 33

الاإسماعيلية 24 41

السويس 21 40

رأس سدر 25 39

نخل 22 39

نويبع 31 38

طابا 23 39

كاترين 22 34

الطور 23 37

شرم الشيخ 29 41

الغردقة 29 42

مرسى علم 27 39

الفيوم 29 41

بني سويف 29 42

المنيا 26 43

أسيوط 25 44

سوهاج 29 45

قنا 28 46

الأقصر 29 46

أسوان 32 47

أبو سمبل 30 44

الوادي الجديد 29 47

شلاتين 26 38

أبو رماد 25 37

رأس حدربة 27 36

حلايب 28 35