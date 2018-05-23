توافق نيابي وحكومي لترخيص «السوزوكي» كسيارة أجرة

اتفق نواب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مع مسؤولي محافظة القاهرة، ووزارة التنمية المحلية، اليوم، على ضرورة تقنين وضع سيارات السوزوكي «التمناية» التى تعمل كسيارة أجرة دون ترخيص، جاء ذلك في اجتماع اللجنة؛ لمناقشة طلب إحاطة بشأن انتشار تلك السيارات التى تحمل لوحات ملاكى.

حضر الاجتماع اللواء أحمد تيمور، واللواء محمد أيمن، واللواء محمد الشيخ، نواب محافظ القاهرة، واللواء ألبير إدوارد رئيس الإدارة العامة للمرور.

وقال رئيس اللجنة النائب أحمد السجينى، إنه «يتفق تماما مع الطلب الخاص بالتمناية التى يتم تشغيلها كسيارة أجرة وتؤدى إلى وجود مواقف عشوائية، يجب أن تفرض الداخلية هيبة الدولة، وفى الوقت ذاته يتم الترخيص لهذه السيارات والدولة تستفيد لأن وجودها أصبح أمرا واقعا».

وقال رئيس الإدارة العامة للمرور اللواء ألبير إدوارد: «مركبة السوزوكى يجوز ترخيصها ملاكى أو أجرة، وهناك ضوابط وشروط فى الأجرة وهى نفس شروط الملاكى ويزيد عليها أن المحافظ المختص وفقا للقانون يحدد مركبات الأجرة وعددها وخط سيرها، وهذا اختصاص أصيل للمحافظ، بفتح أو إغلاق باب التراخيص، بالتالى هى سيارة موجود ولا توجد مخالفة، والتى تعمل في مواقف عشوائية تعتبر مخالفة وتتعرض لإلغاء الترخيص».

ورأى ممثل وزارة التنمية المحلية اللواء حمدى الجزار «وجوب فتح التراخيص لهذه السيارات لمواجهة الواقع الفعلى مع وجود ضوابط محددة فى نظام التشغيل، فذلك الأمر له بعد اجتماعى وبعد أمنى، وهذه السيارات أكثر أمانا من التوك توك».

وتدخل نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية اللواء أيمن عبد التواب، بالتأكيد على «ضرورة أن تكون التراخيص مؤقتة».