تكريم فريق طبي أنقذ طفل رضيع من الموت

أعلن الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع، رئيس جامعة طنطا، عن تكريم الفريق الطبي الذي حقق معجزة طبية بإنقاذ طفل رضيع من الموت باستخراج «سيخ حديدي» من رأسه بعد عملية جراحية دقيقة استمرت 6 ساعات متواصلة.

وعبر رئيس الجامعة عن سعادته البالغة بنجاح العملية، مؤكداً أن الخدمات التي يتم تقديمها للمرضى هي واجب وحق مكتسب لهم تكفله الدولة، مشيرا إلى أن المستشفيات الجامعية بطنطا تمتلك كفاءات عالية المستوى في كافة التخصصات الطبية والتمريضية التى تعمل بمهنية عالية.

يأتي هذا التكريم ضمن سلسلة من التحفيز والتكريم التي يحرص رئيس الجامعة عليها تجاه كافة المتميزين في آداء واجبهم الوطني من العاملين بجامعة طنطا.

وقد تشكل الفريق الطبى من أطباء جراحة المخ والأعصاب وهم الدكتور مصطفى أبو شحاتة، والدكتور علي معارك، والدكتور أحمد الشرقاوي، والدكتور أحمد فتحي صلاح، بمشاركة أطباء التخدير وهم الدكتورة وفاء مدحي، والدكتورة مروة الجوهري، والدكتورة مي نيدة، والدكتورة هبة زكريا، والدكتورة دعاء إبراهيم، إلى جانب عدد من الممرضات.