كوريا الشمالية تسمح لإعلاميين جنوبيين بحضور تدمير موقع تجاربها النووية

أعلن وزير التوحيد الكوري جنوبي إن بيونج يانج اليوم الأربعاء، منحت في اللحظة الأخيرة إعلاميين كوريين جنوبيين الضوء الأخضر لحضور تدمير الموقع، الذي أجرت فيه كوريا الشمالية جميع تجاربها النووية، في المنطقة الجبلية شمال شرق البلاد.

وأشار الوزير إلى، أن الحكومة سوف تقوم بإجراءات سريعة للصحفيين، مثل منح الموافقات لزيارة كوريا الشمالية وتأمين المواصلات لهم.

ومن بكين، توجه عشرات الصحفيين من الصين والولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا إلى مدينة وونسان الشمالية على متن طائرة مستأجرة، حيث سينتقلون من هناك إلى موقع التجارب النائي في رحلة تستغرق 20 ساعة بواسطة القطار ثم الحافلات.

وشبه الجزيرة الكورية منقسمة منذ انتهاء الحرب الكورية عام 1953، ولا توجد رحلات جوية بين الشطرين.

كما ألقى دونالد ترامب الثلاثاء، بظلال من الشك على القمة حين أعلن بعد لقائه رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، أن القمة المرتقبة التي تجمعه بالزعيم الكوري الشمالي، قد لا تعقد الشهر المقبل وفق ما هو مقرر.