يزور الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة واللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية، غدًا الخميس، محافظة المنوفية؛ لتفقد انتهاء أعمال نقل محتويات مقلب أبو خريطة بمدينة شبين الكوم، والتي وصلت إلى حوالي 300 ألف طن مخلفات إلى المدفن الصحي بقرية كفر داود بالسادات، والمقرر لها الانتهاء من عملية النقل في 30 يونيو المقبل.

ويعد مشروع نقل مقلب أبو خريطة، من أهم المشروعات، التي تبنتها وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة بالنظر إلى الانعكاسات السلبية والبيئية، التي أفرزها هذا المقلب وسط منطقة سكانية بمدينة شبين الكوم لحوالي 30 عامًا عانى خلالها السكان بتلك المنطقة.

الجدير بالذكر، أن أعمال رفع القمامة والمخلفات من المقلب، قد بدأت في 14 أبريل الماضي لنقل ما يقرب من 300 ألف طن من المخلفات المتراكمة، وقامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع محافظة المنوفية ووزارة البيئة بإعداد الدراسات الاقتصادية والبيئية لتحويل المقلب إلى محطة تدوير مخلفات.

يذكر أن مقلب أبو خريطة بشبين الكوم، كان من المشاكل المزمنة التي يعاني منها سكان حي غرب منذ أكثر من 30 عامًا دون إيجاد أي حلول فعلية؛ لنقله والقضاء على ما يسببه من أضرار ومشاكل بيئية غاية في الخطورة على حياة المواطنين، حتى تبنت وزارة التنمية المحلية خطة طموحة بالتعاون مع وزارة البيئة ومحافظة المنوفية؛ لنقل المقلب بتكلفة تقدر بحوالي 38 مليون جنيه، وإنشاء مصنع لتدوير القمامة لاستقبال النفايات من المراكز والمدن وبقدرة استيعابية تقدر بحوالي ضعف الكمية الحالية.