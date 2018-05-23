يعقد المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور سعيد المصري، الندوة الثانية للأدب الصوفي، ضمن سلسلة صالون «نجيب محفوظ»، وذلك يوم الاثنين 28 مايو الجاري في تمام الساعة التاسعة مساء، في مقر المجلس بساحة دار الأوبرا المصرية.

تنظمها لجنة القصة ومقررها الكاتب يوسف القعيد، ويديرها الروائية سلوى بكر، يشارك فيها الدكتور سليمان العطار، أستاذ اللغة الإسبانية بجامعة القاهرة، والدكتور صبري جازية، أستاذ الأدب الجاهلي بكلية الآداب جامعة القاهرة، والدكتور أحمد بلبولة، أستاذ الأدب بكلية دار علوم جامعة القاهرة، والباحثة الدكتورة سحر سامي.