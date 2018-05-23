وزير القوى العاملة: 20068 فردا إجمالي عدد المرشحين للانتخابات العمالية

قال محمد سعفان، وزير القوى العمالية، إن إجمالي عدد المرشحين في الانتخابات العمالية يبلغ 20068 فردًا، على مستوى محافظات الجمهورية الـ27، متابعًا أن هناك 268 لجنة نقابية على مستوى الجمهورية.

وأضاف وزير القوى العاملة، في تصريح لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن هذه هي أول انتخابات عمالية يتم إجراؤها منذ 2006، منوهًا إلى إصدار القانون الخاص بالتنظيم النقابي بحلول عيد الفطر.

وطالب العمال بأن يحسنوا اختيار قيادات قادرة على قيادة المرحلة المقبلة، التي وصفها بأنها في غاية الأهمية، لكونها تحتاج إلى زيادة الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية، مشيرًا إلى انطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات بمديريات الوزارة على مستوى الجمهورية، ومنها إلى باقي التصنيفات الأخرى.

وتابع أنه عقب انتهاء الانتخابات العمالية، وإعلان أسماء الفائزين، ستتولى الوزارة مسؤولية تثقيفهم وتوعيتهم بقوانين العمل والاتفاقيات الدولية حتى يصبحون على دراية بالرؤية التي تتطلبها المرحلة المقبلة.

وانطلق اليوم الأربعاء، ماراثون الانتخابات العمالية في أولى مراحله، ويستمر لمدة يومين، تمهيدًا لإيداع أوراق مجالس إدارة الفائزين يومي 25 و26 من مايو الجاري.