أكد خالد متولي، المدير الفني لفريق إنبي، على بقاء رامي صبري، مدافع الفريق، مع إنبي في الموسم الجديد، ورفض فكرة رحيله للأهلي.

وأضاف في تصريحات إذاعية: "رامي لاعب جيد وكابتن إنبي وتحدثت معه بشان بقائه واتفقنا على كافة الأمور".

وعن رحيل محمد مجدي قفشة، قال: "تلقينا عرضا من الأهلي، بجانب بعض العروض من الإمارات والسعودية لضم قفشة".

وأكمل: "العروض لم ترتق إلى مستوى طموحات إنبي من الناحية المالية، ونبحث حاليا عن عرض مادي جيد وفي حال تلقي عرض جيد سنوافق على رحيل اللاعب".

وأشار إلى أن النادي قرر معاقبة قفشة بعد ظهوره في التلفزيون وتغريمه ماليا، خصوصا وأن هناك قرار بمنع ظهور لاعبي الفريق في الإعلام.