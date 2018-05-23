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موسى مصطفى موسى: نسعى إلى تفعيل المشروعات التنموية لحل الأزمة الاقتصادية

كتب: أحمد بدراوي وعلي كمال
نشر فى : الأربعاء 23 مايو 2018 - 12:28 ص | آخر تحديث : الأربعاء 23 مايو 2018 - 12:28 ص

قال المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد: "إننا نسعى من خلال اجتماع الأحزاب السياسية اليوم إلى تفعيل المشروعات التنموية التي تساعد في حل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر الآن".

وأكد مصطفى خلال كلمته في اجتماع الأحزاب الذي انطلق مساء الثلاثاء، ولا يزال مستمرا حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بمقر حزب الوفد، بهدف إصدار وثيقة وطنية وحزبية متكاملة تجتمع حولها الأحزاب والقوى السياسية المختلفة، وذلك لتفعيل المادة الخامسة من الدستور: "أننا نحتاج إلى التوحد بين الأحزاب بهدف عمل تكتلات اقتصادية لطرح رؤى لحل الأزمة الاقتصادية".


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