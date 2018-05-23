«الإعلام الفلسطينية»: «فريدمان» تحول إلى أب روحي للتطرف والعنصرية

شنت وزارة الإعلام الفلسطينية، هجوما حادا على سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، ذاكرة أنه «يقيم في مستوطنة تخالف القانون الدولي، ولا يكتفي بدعم الاحتلال المطلق، بل يتحول إلى أب روحي للتطرف والعنصرية».

واعتبرت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، أن تفاخر «فريدمان» بلوحة تشير لهدم المسجد الأقصى المبارك، وقبة الصخرة، وبناء «الهيكل المزعوم» مكانهما، «تحريض وتطرف من دبلوماسي منحاز، ودعوة صريحة، ومباركة علنية لتنفيذ إرهاب ديني».

وحثت الأمم المتحدة على اعتبار سلوك «فريدمان»، تحريضا وتشجيعا على تنفيذ إرهاب ديني خطير، يمس بكل أصول العلاقات الدولية، ويخرق القوانين الأممية.

وناشدت وزارة الإعلام الفسطينية، الدول الديمقراطية، والحامية لحرية العبادة عدم المرور على هذه «السابقة الخطيرة»، التي تؤسس لإشعال الصراعات، وتزج بالأديان السماوية في صراع لا تحمد عقباه.