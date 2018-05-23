بالصور - وزير الرياضة يلتقي لاعبي المنتخب والجهاز الفنى قبل السفر للكويت

عقد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ،مساء اليوم الأربعاء، اجتماعا مع الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة المدير الفني هيكتور كوبر وبحضور المهندس هانى أبو ريده رئيس اتحاد الكرة، ومجدى عبد الغنى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، والمهندس إيهاب لهيطة المدير الإدارى للمنتخب.

كما التقى وزير الرياضة لاعبي المنتخب فى مقر إقامتهم على هامش إفطاره معهم ، وذلك قبل توجههم إلى مطار القاهرة الدولى للسفر إلى دولة الكويت لمواجهة المنتخب الكويتي فى مباراة ودية استعدادا لمونديال كأس العالم لكرة القدم بروسيا.

وأعرب المهندس خالد عبد العزيز عن تمنياته بالتوفيق للاعبي المنتخب وجهازهم الفنى فى منافسات مونديال روسيا 2018 وتقديم أداء مميز خلال المباريات، مؤكدا مؤازرة الشعب المصري للمنتخب فى مشواره بالمونديال، وكذا فى المباريات الودية المقرر إقامتها استعدادا للمونديال أمام الكويت وكولومبيا وبلجيكا.

وكان وزير الشباب والرياضة قد حضر مران المنتخب الذى أقيم بإستاد القاهرة الدولى مساء اليوم ضمن المعسكر التدريبي للمنتخب استعدادا لكأس العالم بروسيا، وتوجه بعد ذلك إلى فندق إقامة اللاعبين لتناول الإفطار معهم.