مصدر عراقي: مقتل 3 مدنيين بنيران مسلحين في البصرة

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، بأن ثلاثة مدنيين لقوا حتفهم جراء إطلاق النار عليهم من قبل مسلحين في منطقة تقع ضمن مركز محافظة البصرة «450 كلم جنوب بغداد».

ونقل موقع «السومرية نيوز» عن المصدر القول إن: «مسلحين مجهولين أطلقوا النار على سيارة كان يستقلها ثلاثة مواطنين ما أدى إلى مصرعهم»، موضحا أن: «الحادث وقع في منطقة حي الحسين الواقعة ضمن مركز المحافظة».

ولفت المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إلى أن «القوات الأمنية شرعت على الفور بفتح تحقيق في الجريمة».

يُذكر أن الوضع الأمني بمحافظة البصرة يتميز بالاستقرار، وقد استقبلت بداية العام الحالي تعزيزات أمنية محدودة من خارج المحافظة، وساهمت تلك القوات في تعزيز الوضع الأمني وإلقاء القبض على مطلوبين.