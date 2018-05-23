«حماة الوطن» يطالب الأحزاب بالتجرد من المصالح الشخصية و«ألا تطلب شيئا من الحكومة»

قال محمد الغباشي مساعد رئيس حزب حماة الوطن، إنه لابد من تحديد هدف للوثيقة والاجتماع اليوم ومطلوب تحديد الهدف هل هناك نية لاندماج بين الأحزاب من عدمه.

وأضاف الغباشي في كلمته اليوم خلال لقاء الأحزاب بمقر حزب الوفد، أنه لابد من وجود معايير واضحة ومحددة وبشفاقية تامة، مطالبا الأحزاب بالتجرد من المصالح الشخصية والضيقة.

وتساءل غباشي: "هل هناك نية لتعديل الدستور تحت قبة البرلمان للسماح بنقل نواب الأحزاب لأخرى داخل المجلس؟".

وطالب الغباشي رؤساء الأحزاب بألا يطلبون شيئا من الحكومة لأن قوة الأحزاب هي الرقم الفاعل للحياة السياسية ولابد أن تراهن على الشارع.