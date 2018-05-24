شقيقة سعاد حسني: «عوالم خفية» تحايل على قصة شقيقتي

قالت السيدة جنجاه، شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني، إن المسلسل الرمضاني «عوالم خفية»، للفنان عادل إمام، قد تحايل على قصة شقيقتها، مشيرة إلى تطابق بعض الأحداث للروايات التي صاحبت وفاة السندريلا.

وأضافت «جنجاة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «العاشرة مساء»، المذاع عبر فضائية «دريم»، مع الإعلامي وائل الإبراشي، مساء الأربعاء، أنها تواصلت مع المحامي الخاص بها، للتحقق من الأمر قانونيًا، مشيرة إلى عزمها متابعة بقية حلقات المسلسل، واتخاذها موقفًا قانونيًا في حال ثبوت تطابق كامل لقصة شقيقتها.

وتابعت أن صناع العمل إذا كانوا يرغبون في تناول قصة شقيقتها، كان الأجدر بهم أن يحصلوا على موافقة العائلة واتباع الحقائق التي نم نشرها في كتاب «أسرار الجريمة الخفية»، الذي يتناول حقيقة مقتل السندريلا بالوثائق والمستندات، وفقًا لقولها.

وأشارت إلى بدء المسلسل بفنانة مصابة بالاكتئاب وتكتب مذكراتها ثم تفاجأت بأحدهم يحاول فتح باب منزلها، وينجح في ذلك ليتمكن من الدخول ويقوم بسحبها ودفعها من «البلكونة»، معقبة: «هذا الحدث مطابق للرواية الحقيقة، لقد أخذوا التفاصيل الحقيقية وأجروا بها بعض التعديلات الطفيفة، وهذا يُدعى تحايلا على قصة شقيقتي».

يذكر أن المسلسل الرمضاني «عوالم خفية»، من بطولة الفنان عادل إمام، رانيا فريد شوقي، بشرى، فتحي عبد الوهاب، صلاح عبد الله، هبة مجدي، أحمد وفيق، وتأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإخراج رامي إمام.