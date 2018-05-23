«داعش» يعدم مسؤولا في محافظة كركوك العراقية رميا بالرصاص

أعلن مصدر أمني في محافظة كركوك العراقية، أن عناصر من تنظيم «داعش» اختطفوا مسؤول قرية كنعان «محجوب خلف» وقاموا بإعدامه رميا بالرصاص جنوب غربي المحافظة.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، في تصريح خاص لقناة «السومرية نيوز»، اليوم الأربعاء، إن مجموعة من عناصر التنظيم اقتحموا في وقت متأخر من ليلة أمس قرية كنعان بناحية الرياض 55 كم جنوب غربي كركوك واختطفوا المسؤول عن القرية «محجوب خلف»، مضيفا أن عناصر التنظيم قاموا بإعدامه رميا بالرصاص.

يُذكر أن محافظة كركوك تشهد استقرارا أمنيا ولكنها تسجل خروقات بين فترة وأخرى تستهدف القوات الأمنية والمدنيين على حد سواء، فيما تقوم القوات العراقية باعتقال وقتل عناصر تنظيم «داعش» خلال عمليات بحث في مناطق متفرقة من المحافظة.