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رسميا .. رامون دياز مدربا لاتحاد جدة .. وتركي آل الشيخ يتحمل قيمة التعاقد

محمود عيسي
نشر فى : الأربعاء 23 مايو 2018 - 6:03 ص | آخر تحديث : الأربعاء 23 مايو 2018 - 6:04 ص

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي عن تعاقده رسمياً مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز لقيادة النمور بالموسم المقبل ، في مفاجأة نارية غير متوقعه في ظل المؤشرات التي كانت تؤكد أقترابه من قيادة الأهلي خلفاً لحسام البدري.

مدرب الهلال السعودي رامون دياز كان مرشحاً بقوة لقيادة المارد الأحمر بالموسم المقبل، وقد يبدو إن تعثر المفاوضات بين مسؤولي القلعة الحمراء والأرجنتيني جعلته يحول دفته لقيادة كتيبة النمور السعودية .

وأعلن اتحاد جدة عن تعيين الأرجنتيني، فجر الأربعاء بعد أن أتم نواف بن ناصر المقيرن رئيس النادي الاتفاق مع رامون دياز على تولي مهام تدريب الفريق خلفا للتشيلي لويس سييرا الذي رفض التجديد.


وأكد اتحاد جدة في بيانه أن التعاقد مع دياز جاء بعد المفاضلة بينه وبين العديد من المدربين من مختلف المدارس، متمنيين له التوفيق في مهمته مع النمور.

وقدم نواف بن ناصر المقيرن رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، الشكر لتركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ، بعدما تكفل بقيمة تعاقد النمور مع الأرجنتيني رامون دياز.

 

 

 

 

 

 

 


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