السعودية تبدأ تداول الريال المعدني بدلا من الورقي غدا

أكدت مؤسسة النقد السعودي "ساما"، أَنّه سيتم إحلال الريال المعدني محل الريال الورقي في التداول اعتبارًا من يوم غدٍ الخميس.

وقالت المؤسسة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إنه سيتم استمرار التعامل بالريال الورقي من الإصدارات السابقة المتداولة حاليًّا جنبًا إلى جنب مع الريال المعدني، حتى يتم سحبه من التداول وفق خطة زمنية محددة ومعدة لذلك.

وكانت "ساما" قد دشنت في ديسمبر 2016 الإصدار السادس من العملة الوطنية السعودية، تحت شعار "ثقة وأمان"، وتضمن فئات جديدة، منها هللة واحدة و5 هللات، و10 هللات، و25 هللة، و50 هللة، والريال المعدني، وعملة الريالين المعدنية، بالإضافة إلى العملات الأساسية.

وأضافت "ساما" أن قرار إحلال الريال المعدني محل الريال الورقي له كثير من الآثار الإيجابية على مستوى اقتصاد الفرد والاقتصاد الكلي.

وأضافت أن عدد الأوراق النقدية المتداولة من فئة الريال الورقي، تشكل نسبة 49 بالمئة من حجم النقد المتداول، مشيرة إلى أن متوسط العمر الافتراضي للعملة المعدنية يُقدر من 20 سنة إلى 25 سنة، مقارنةً بالعمر الافتراضي للعملة الورقية الذي يُقدر من 12 شهرًا إلى 18 شهرًا حسب ظروف تداولها.

وأكدّت "ساما" أَن العملة المعدنية جزء رئيسي لا يتجزأ من العملة الوطنية، يتم تداولها بجانب العملة الورقية، وأن رفض تداولها يعرّض المخالفين للعقوبات التي نصت عليها الأنظمة والقوانين.