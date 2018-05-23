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وزير الخارجية الأمريكي: إيران بحاجة إلى تغيير سلوكها

أحمد العيسوي
نشر فى : الأربعاء 23 مايو 2018 - 4:35 م | آخر تحديث : الأربعاء 23 مايو 2018 - 4:35 م

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة يجب أن تستخدم الوسائل الدبلوماسية لمواجهة التحديات المختلفة، مشيرًا إلى استمرار الضغط على إيران حتى توقيع اتفاق جديد.

وأضاف «بومبيو»، خلال جلسة استماع في الكونجرس الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة مستمرة في الضغط الاقتصادي على إيران حتى تغير من سلوكها وتوقع اتفاق جديد بشأن مساعيها النووية، موضحًا أن واشنطن تعمل مع شركائها وأصدقائها لتحقيق هذه الأهداف ووقف التهديدات النووية.

وأشار إلى سعي أمريكا لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية وإخلاء العالم من أسلحة الدمار الشامل، مضيفًا أن هذه الخطوة ستكون جيدة للعالم كله.

وتابع: «لن نغير شيء مع كوريا الشمالية، حتى نرى خطوات حقيقة في نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية».


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