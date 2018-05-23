التدخل السريع بالتضامن الاجتماعي ينقل سيدة بلا مأوى لإحدى دور الرعاية

نجح فريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الاجتماعي في نقل سيدة بلا مأوي بحي الدرب الأحمر بالقاهرة، إلى إحدي دور الرعاية الاجتماعية.

وذكر بيان صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء، أن فريق التدخل السريع كان قد تلقي إخطارا يفيد بتواجد سيدة في العقد الرابع من العمر بلا مأوي بحي الدرب الأحمر بالقاهرة، حيث تتخذ الرصيف مكانا لإقامتها، فتوجه الفريق إلي مكان تواجد السيدة، حيث أوضحت أنها مطلقة ولديها 4 أبناء وليس لديها مآوي، وأنها متواجدة بالشارع منذ سنة.

وتم الاطلاع علي بطاقة الرقم القومي الخاص بالسيدة، واصطحابها إلى دار (معانا) للرعاية الاجتماعية.