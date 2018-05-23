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بدأت انتخابات اللجان النقابية للعاملين بالمصالح الحكومية والمديريات والشركات في محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، والتي تجرى على مدار يومين.

وأسفرت الانتخابات عن فوز أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بالقوى العاملة بالتزكية وهم كل من: «عماد عبد المنعم الجندي ومنال حسني علي حبيب ومنى علي زين العابدين وأحمد عبد الفتاح الطنطاوي ومحمد السيد أبو زيد وناصر علي عبد القادر عودة ومحمد طلعت عبد الحليم الرومي وسمير صافي الشريف ومحمد رضا عبد الحليم الوكيل».

وتجرى غدا الخميس، الانتخابات في اللجان النقابية للعاملين بشركة توزيع كهرباء البحيرة ومياه الشرب والصرف الصحي ولجنة الإدارة المحلية واللجان النقابية بالمصالح الحكومية والمديريات واللجنة النقابية للعاملين في النقل البرى، الأوقاف، الأزهر الشريف، الزراعة والأئمة والدعاة.