الأربعاء 23 مايو 2018 8:09 م القاهرة القاهرة 32.1°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل ترى أن دمج وتحالف الأحزاب سيفيد في انتعاش المشهد والحياة السياسية في مصر؟
النتـائـج تصويت

البحيرة.. فوز أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بالقوى العاملة بالتزكية

كتب - خميس البرعى:
نشر فى : الأربعاء 23 مايو 2018 - 7:58 م | آخر تحديث : الأربعاء 23 مايو 2018 - 7:58 م

بدأت انتخابات اللجان النقابية للعاملين بالمصالح الحكومية والمديريات والشركات في محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، والتي تجرى على مدار يومين.

وأسفرت الانتخابات عن فوز أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بالقوى العاملة بالتزكية وهم كل من: «عماد عبد المنعم الجندي ومنال حسني علي حبيب ومنى علي زين العابدين وأحمد عبد الفتاح الطنطاوي ومحمد السيد أبو زيد وناصر علي عبد القادر عودة ومحمد طلعت عبد الحليم الرومي وسمير صافي الشريف ومحمد رضا عبد الحليم الوكيل».

وتجرى غدا الخميس، الانتخابات في اللجان النقابية للعاملين بشركة توزيع كهرباء البحيرة ومياه الشرب والصرف الصحي ولجنة الإدارة المحلية واللجان النقابية بالمصالح الحكومية والمديريات واللجنة النقابية للعاملين في النقل البرى، الأوقاف، الأزهر الشريف، الزراعة والأئمة والدعاة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك