سفير إيران في الأردن: لا تواجد لقوات إيرانية بالجنوب السوري

أكد السفير الإيراني لدى الأردنن مجتبي فردوسي بور، عدم وجود ميليشيات إيرانية في الجنوب السوري أو على حدود الأردن.

ورفض «بور»، في تصريحات لصحيفة «الغد» الأردنية، نشرتها اليوم الأربعاء، اتهام إيران بمحاولة التدخل، عبر ميليشيات محسوبة عليها، في مناطق خفض التصعيد بالجنوب السوري، المحادد للأردن، مجددا التذكير بأن إيران دعمت منذ اليوم الأول الاتفاق الأردني الأمريكي الروسي لإقامة منطقة خفض التصعيد بالجنوب السوري.

وقال إن السوريين والروس «يجرون الآن اتصالات ومحاولة لإجراء مصالحات في منطقة الجنوب ودرعا "جنوب غربي سوريا قرب الحدود مع الأردن" بما يضمن عودة السيادة السورية على كل الأراضي السورية وتوفير طريق خروج آمن للقوى المسلحة».

وأضاف أنه يتوقع إذا ما فشلت الاتصالات الروسية والسورية مع المعارضة المسلحة بالجنوب السوري لإجراء المصالحات أو الخروج الآمن من هناك أن يلجأ الجيش السوري وبدعم روسي إلى عملية عسكرية لتطهير الجنوب، مؤكدا أنه: «لن يكون لإيران أي دور أو مشاركة بمثل هذه العملية إن حصلت تماما».

وعبر عن تفهم بلاده لقلق الأردن من حدوث أية عملية عسكرية بالجنوب السوري، وما يمكن أن يسببه ذلك من احتمال تدفق جديد للاجئين أو حتى تسرب خلايا إرهابية باتجاه الحدود.

وشدد على الحرص الإيراني على أمن الأردن ومصالحه في ظل الأوضاع الملتهبة بالإقليم.

كانت مواقع سورية معارضة أفادت أمس بأن أرتالا تابعة لميليشيات إيرانية وحزب الله اللبناني انسحبت من مدينة درعا جنوب سوريا وتوجهت إلى العاصمة دمشق، مضيفة أن هذا الانسحاب هدفه إحلال قوات النظام السوري مكان الميليشيات الإيرانية وعناصر حزب الله الموجودة في مدينة درعا منذ أواخر عام 2014، فضلا عن «إرضاء» إسرائيل والأردن الرافضين لوجود قوات إيرانية على حدودهما.