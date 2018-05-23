وزير الدفاع يتناول الإفطار مع مقاتلي القوات المسلحة وعدد من طلبة الكليات العسكرية

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القائد العام: رجال القوات المسلحة أقسموا على صون كرامة الوطن وحماية مقدرات شعبه العظيم





شارك الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى الضباط والصف والصناع العسكريين والجنود من مقاتلي الجيش الثاني الميداني وطلبة كلية الضباط الاحتياط، ومقاتلي القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية وطلبة الكلية البحرية وكلية الدفاع الجوي تناول وجبة الإفطار وذلك علي مدار الأيام الماضية بالتزامن مع بدء شهر رمضان المبارك.

يأتي ذلك ضمن لقاءاته الدورية برجال القوات المسلحة لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة ودورها في حماية الأمن القومي المصري علي كافة الاتجاهات.

ونقل القائد العام تحية الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال القوات المسلحة وتقديره لما يبذلوه من جهود وتضحيات للحفاظ على الأمن والإستقرار والدفاع عن الوطن ضد الإرهاب الغاشم.

كما وجه التحية لأرواح شهداء الوطن الابرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم دفاعا عن أمن مصر وسلامتها.

وأكد القائد العام أن رجال القوات المسلحة أقسموا على صون كرامة الوطن وحماية مقدرات شعبه العظيم، وأن القوات المسلحة تعمل بأعلي درجات الاستعداد والجاهزية لتنفيذ أي مهمة تسند اليها للدفاع عن الوطن وتأمين حدوده وحماية ركائز الأمن القومي المصري.

وأعرب القائد العام عن إعتزازه بقبائل وعشائر بدو سيناء وتقديره لدورهم وعطائهم الوطني المشرف في تغليب المصالح العليا للوطن وجهودهم في استعادة الأمن والاستقرار ودعمهم الكامل للقوات المسلحة في كل ما يتخذ من إجراءات للقضاء على الإرهاب في سيناء.

وأدار القائد العام حوارا تناول خلاله كل ما يدور من أحداث ومتغيرات على الساحتين الداخلية والخارجية وانعكاساتها على الأمن القومى لمصر والتي تعتبر قلب العروبة النابض.

حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.