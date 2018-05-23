الجامعة العربية تلغى مذكرة تعاون مع جواتيمالا بعد نقل سفارتها إلى القدس

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، وقف وإلغاء مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة الخارجية بجمهورية جواتيمالا في عام 2013 نظرا لإقدامها علي نقل سفارتها للقدس، وإبلاغ الجانب الجواتيمالي بعدم المضي قدماً في أي تعاون بينهما نتيجة لموقف جواتيمالا من قضية القدس.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجامعة، الوزير مفوض محمود عفيفي إن «هذا الإجراء تم بتوجيه من الأمين العام أحمد أبو الغيط وأنه تم إبلاغ الجانب الجواتيمالي بأن هذا الإجراء يأتي نتيجة لإقدام جواتيمالا على نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس بما شكل مخالفة واضحة وصريحة وسابقة خطيرة تخرق الإجماع الدولي حول الوضعية القانونية والتاريخية لمدينة القدس المحتلة، ولما مثل أيضاً انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصِّلة، وذلك على النحو الذي يهدد السلم والأمن الدوليين ويضعف المنظومة الدولية القائمة على القانون الدولي».

وأكد المتحدث الرسمي مجددا دعوة الجامعة العربية لكافة دول العالم لعدم الإقدام على اتخاذ خطوة نقل سفاراتها إلى مدينة القدس المحتلة والالتزام بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية ومن بينها تلك المتعلقة على وجه التحديد بوضعية القدس.

وأضاف أن هذا الإجراء جاء في إطار تفعيل ما نص عليه القرار الصادر في ١٧ مايو الجاري عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية من إدانة لإقدام جمهورية جواتيمالا على نقل سفارتها إلى مدينة القدس، واعتزام اتخاذ الإجراءات المناسبة السياسية والاقتصادية إزاء هذه الخطوة.