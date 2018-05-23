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إحالة 50 طالبا إلى مجلس التأديب لضبطهم متلبسين بالغش في جامعة جنوب الوادي

قنا - حمادة عاشور:
نشر فى : الأربعاء 23 مايو 2018 - 10:16 ص | آخر تحديث : الأربعاء 23 مايو 2018 - 10:16 ص

أحال رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور عباس منصور، 50 طالبًا وطالبة إلى مجلس التأديب لضبطهم متلبسين بالغش، أثناء أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2017-2018، باستخدام المحمول والأوراق الصغيرة، وغير ذلك من وسائل الغش المختلفة.

وقال الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم الطلاب، إن حالات الغش جاءت على النحو التالي، 11 حالة غش بامتحانات كلية الحقوق، و20 حالة غش بكلية الآداب، وحالة واحدة بتربية الغردقة، وآثار قنا، و3 حالات بكلية التربية النوعية، و3 حالات بكلية التربية الرياضية، و11 حالة بالمعهد الفني للتمريض.


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