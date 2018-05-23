سلطنة عمان تحتفل باليوم العالمي للطيور

احتفلت سلطنة عُمان مع دول العالم باليوم العالمي للطيور المهاجرة، الذي يصادف 22 من مايو من كل عام واليوم العالمي للسلاحف والذي يصادف 23 من مايو من كل عام.

جاء الاحتفال باليوم العالمي للطيور المهاجرة لهذا العام تحت شعار توحيد الأصوات من أجل الطيور، والذي هدف إلى زيادة الوعي حول التهديدات التي تواجه الطيور باعتبارها أحد المكونات المهمة للتنوع البيولوجي.

وتحتوي سلطنة عُمان على أفضل منطقة حول العالم والتي يقصدها كل عام نصف مليون طائر وهي منطقة (بر الحكمان) التي تعد ضمن أهم 25 موقعا حول العالم كوجهة للطيور المهاجرة.

كما تحتضن محافظة الوسطى بسلطنة عُمان محمية للكائنات الحية والفطرية التي أنشئت بهدف حماية الأنواع المهددة بالإنقراض مثل المها العربية التي تستوطن المناطق الصحراوية من شبه الجزيرة العربية، كما تضم المحمية أنواعا أخرى من الحيوانات منها الوعل النوبي والذئب العربي والغزال العربي.