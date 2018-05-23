«الداخلية»: انفجار خزان غاز الأوكسجين بأحد مصانع العاشر من رمضان

صرح مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه بتاريخ اليوم 23 مايو الجاري، تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بسماع صوت انفجار بأحد مصانع الغازات الصناعية والطبية بالمنطقة الصناعية الثالثة دائرة قسم شرطة أول العاشر، على الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين انفجار خزان غاز الأوكسجين بالمصنع المشار إليه سعه 8 أطنان، الخاص بشحن اسطوانات الغاز لاستخدامها في الأغراض المختلفة.

وأسفر ذلك عن تصدع كامل بمبنى المصنع وانهيار البوابة الرئيسية وجزء من السقف والسور الفاصل بين المصنع وورشة ميكانيكا مغلقة وجزء من الحائط الخلفي للورشة، دون حدوث ثمة إصابات أو وفيات، وبسؤال مالك المصنع المدعو «عماد.ر.ع»، 32 عاما، مهندس، رجح أن يكون سبب الانفجار نتيجة ارتفاع درجة حرارة الطقس؛ ما أدى إلى ارتفاع ضغط الغاز داخل الخزان المشار إليه ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، مضيفا أن المصنع غير مرخص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل مالك المصنع لإدارته بدون ترخيص والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.